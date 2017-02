Prefeitura realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA dia 21 para prestação de contas de 2016

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Finanças e Planejamento, realizará audiência pública neste mês de fevereiro para a prestação de contas da administração municipal referente ao exercício financeiro de 2016.

De acordo com edital publicado no Diário Oficial, a audiência acontecerá dia 21 deste mês, com início às 14 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores. Será feita a prestação de contas referente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º, 5º e 6º bimestres do exercício de 2016 e do Relatório de Gestão Fiscal do 2º semestre do exercício de 2016.

A realização da audiência está em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

*Assecom PMCS

