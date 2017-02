Prefeitura de Figueirão institui bonificação por meritocracia e 13º salário no mês do aniversário do funcionário público

Em Figueirão os servidores municipais serão bonificados de acordo com sua produtividade. O projeto aprovado pelo legislativo em dezembro do ano passado, já está em vigor e levará como base, metodologia desenvolvida pela gerência de recursos humanos, podendo beneficiar todos servidores efetivos, exceto os docentes, que logo, terão bonificação específica instituída para a classe. Além deste benefício, os servidores que optarem por receber o 13º salário no mês de seu aniversário, passam a ter o direito.

Antes a Prefeitura Municipal de Figueirão dispunha da Função Gratificada (FG), um bônus para cargos de chefia e coordenação. Para não restringir o benefício aos cargos mais elevados, decidiu-se implantar uma nova metodologia de avaliação para atingir a todos concursados, baseando-se na meritocracia, tendo como fatores primordiais: conhecimento, produtividade, assiduidade e trabalho em equipe.“É uma maneira justa, que encontramos para estimular o servidor público. Mesmo aqueles com desempenho já favoráveis ao município, passam a ter incentivos, para que possamos atender mais e melhor nossa população”, detalha o prefeito, Rogério Rosalin.

“Geralmente o 13º salário é disponibilizado às vésperas do Natal, para que os servidores tenham uma ceia farta e bons momentos de comemoração. Mas os problemas econômicos no decorrer do ano podem ser a prioridade. Esta é uma alternativa para que possam evitar situações, como a inadimplência ou os empréstimos”, explica Rosalin referente a Lei 034/2016.

Para Salomão a valorização do servidor vai além do aumento na remuneração. “Priorizar a demanda do colaborador, compreender suas necessidades profissionais, mas também as econômicas e sociais, é fazer uma gestão mais humana”, afirma. O servidor deverá solicitar por escrito o recebimento do 13º salário no mês do aniversário, caso seja de interesse. A regra entrou em vigor neste ano de 2017. Os nascidos em janeiro, deverão procurar a Gerência de Recursos Humanos para negociar sua gratificação.

