Prefeitura de Chapadão do Céu inicia as atividades do Grupo de Gestantes

Nesta semana, as equipes da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde iniciaram as atividades com o Grupo das Gestantes, dentre as atividades, as grávidas aprendem técnicas para fazer o enxoval do bebê e ainda recebem roupas de recém- nascido oferecidos pela Assistência Social, além de aprender os cuidados básicos com o bebê.

O Curso é realizado toda sexta-feira no Centro de Convivência dos Idosos as 9:00 hrs. Venha fazer parte você também!

Para maiores informações, procure a Secretaria de Assistência Social de Chapadão do Céu.

*AssecomPMCC

