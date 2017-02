Prefeito de Paraíso das Águas é eleito o melhor gestor público de Mato Grosso do Sul

O Prefeito de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) foi eleito pela UBD- União Brasileira de Divulgação o melhor Prefeito de Mato Grosso do Sul no ano de 2016, em uma pesquisa nacional nas áreas Ação Social, Educação, Saúde, Infra estrutura e transparência pública, e , qualidade de vida no município.

Além de ser considerado o melhor gestor público do Estado, Ivan Xixi obteve a 22ª posição no ranking nacional, que elegeu os 50 melhores gestores públicos do Brasil.

A U.B.D. tem a finalidade de divulgar os melhores gestores do país, atendendo os requisitos de Excelência em Gestão Pública, são avaliados critérios como transparência, responsabilidade fiscal e credibilidade junto aos órgãos governamentais: Federal, Estadual, Tribunal de Contas e Ministério Público, além do comprometimento com a sociedade.

*ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

