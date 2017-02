Papagaio revela caso de marido infiel com a empregada

Ao repetir diálogos românticos de seu dono com a empregada doméstica, um papagaio acabou revelando acidentalmente o romance entre os dois para a mulher dele. A história foi publicada pelo jornal britânico Mirror.

O pássaro começou a repetir sem parar as frases que o homem trocava com a empregada, levantando a suspeita da esposa, que passou a se perguntar onde a ave havia aprendido aquelas expressões.

Ao concluir que o papagaio só poderia ter ouvido aquilo dentro da casa em que morava, a mulher entendeu que o marido estava se relacionando com a outra mulher.

O casal vive no Kuwait, onde o adultério é ilegal. Então, a mulher foi até a polícia e levou junto o papagaio. Para a sorte do marido, a polícia rejeitou a evidência, argumentando que a ave poderia estar repetindo diálogos aprendidos da TV ou do rádio.

Ao jornal local Al Shahed Daily, a esposa disse que já suspeitava da traição do marido há algum tempo, mas não tinha provas da infidelidade. No Kuwait, o adultério é punido com pena de prisão ou trabalhos forçados.

midiamax

