Ladrão tenta assaltar a Tim com garfo e leva facada do comparsa

Sícero da Silva é o nome do homem preso pela Polícia Militar suspeito de arrombar a porta da loja da Operado Tim em Chapadão do Sul na madrugada desta sexta-feira (17). Ele também está sendo chamado de “Ladrão do Garfo” porque o acessório como alavanca para tentar forçar a abertura da fechadura. Como o dispositivo não funcionou ele sacudiu a porta na tentativa de entrar. Ainda não há informações sobre furto de produtos porque o dono da empresa não tinha sido localizado durante a elaboração do Boletim de Ocorrência. Ele foi preso porque apareceu no Hospital Municipal com um corte de pelo menos 8 centímetros no pescoço causado – provavelmente – no desentendimento com o cúmplice.

Eram cerca de 3 horas da madrugada quando a Polícia Militar foi ao Hospital Municipal verificar uma “tentativa de homicídio”. Era Sícero que acabara de dar entrada para tratar de um ferimento que poderia ter degolado o ladrão. Imagens do sistema de segurança eletrônico mostram ação dele e de um cúmplice que acabou fugindo. Não há informações precisas sobre os motivos do desentendimento da dupla, mas o “colega” portava uma faca afiada.

O “Ladrão do Garfo” foi entregue da delegacia de Polícia Civil pela prisão em flagrante por tentativa de furto. No mesmo B.O. está sendo registrado o crime de “Tentativa de Homicídio” contra Sícero. Ele informou aos PMs que já cumpriu pena por homicídio, o que será investigado na polícia. Esta foi o segundo ataque à Loja da Tim em dois anos. O assalto anterior foi à mão armada.

