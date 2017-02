Hospital Municipal capacita profissionais para implantação do Primeiro Protocolo de Segurança do Paciente

No dia (14), o Núcleo e Segurança do Paciente (NSP) do Hospital Municipal realizou capacitação com toda a equipe de enfermagem e administrativo para implantação do Primeiro Protocolo de Segurança do Paciente: Identificação do Paciente.

Os Protocolos de Segurança do Paciente fazem parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pelo Ministério da Saúde na Portaria GM/MS nº 529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado com a saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

A RDC/Anvisa nº 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Esta normativa regulamenta e coloca pontos básicos para a segurança do paciente como Núcleos de Segurança do Paciente, a obrigatoriedade da Notificação dos eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do Paciente.

A Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 aprovam os protocolos básicos de segurança do paciente:

administração do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde visa, com a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), garantir a Segurança dos Pacientes bem como dos profissionais.

A capacitação foi Ministrada pelo enfermeiro assistencial do Hospital e Presidente do NSP, Dirceu Furtado, que em sua apresentação ressaltou a importância do Núcleo e a implantação de cada protocolo.

Iniciou-se com a Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente, onde toda a equipe foi orientada como proceder para aplicação deste protocolo em que todos os pacientes admitidos para internação hospitalar e transferência extra-hospitalar serão devidamente identificados com pulseira e/ou placas de identificação em cada leito.

A equipe demonstrou um grande entusiasmo com a implantação do NSP e já estão sendo agendadas as próximas capacitações para implantar os demais protocolos. Em breve, a população Sul-Chapadense notará mudanças na assistência com a implantação destes protocolos.

