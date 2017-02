Homem sonha e encontra corpo de irmão desaparecido enterrado em fazenda

O corpo de Fernando Maicon da Silva, de 24 anos(Foto), encontrado na manhã de ontem, em Jateí, enterrado em fazenda onde trabalhava, foi descoberto pelo irmão da vítima, Márcio, depois que ele sonhou onde a vítima estava.

A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Hudson Parra Miranda, titular da delegacia de polícia de Glória de Dourados. “Ele contou que sonhou e foi até o local com os familiares, cavaram e encontraram o corpo, exatamente como ele tinha sonhado. Só depois disso que ele acionou a polícia”, relatou a autoridade policial ao Portal Correio do Estado.

Geraldo Alves de Oliveira, que trabalhava na fazenda com Fernando, está preso diante da suspeita de ter cometido o crime, já que no local onde o corpo estava enterrado peritos apreenderam uma bermuda, uma enxada e um fragmento de camisa, todos com vestígio de sangue de Geraldo. “A princípio a linha de investigação segue em cima dele. Além de negar o crime não quis falar mais nada”, contou o delegado.

Para a polícia, uma das testemunhas ouvidas contou que o comportamento de Geraldo teria mudado depois do desaparecimento de Fernando. Geraldo informou ao delegado que havia visto Fernando pela última vez no dia 1º de fevereiro, por volta das 15h.

A partir de agora outras pessoas serão ouvidas. Já prestaram depoimento outro dois funcionários da fazenda, irmão e sobrinho de Geraldo. “Foram ouvidos como testemunhas”.

CASO

Fernando, que morava em Ivinhema estava desaparecido há 15 dia. O corpo dele foi encontrado na manhã de ontem, enterrado em fazenda de Jateí. Conforme o site Fátima em Dia, familiares de Fernando informaram que o homem teria saído de casa para trabalhar na fazenda, localizada a 70 quilômetros de Jateí, e não mais retornou.

Preocupados com a situação, já que Fernando não era de se ausentar, familiares procuram o empreiteiro que levou Fernando até a fazenda para fazer uma cerca. No local, os parentes foram informados que Fernando não era visto há vários dias.

Aos familiares Geraldo relatou que Fernando teria ido embora. Populares comentam que Geraldo é violento e sempre que bebe afirma que já matou várias pessoas e que jogava as vítimas em uma cova rasa de costas para o chão e enterrava, e que ninguém nunca teria descoberto tais crimes.

“Isso é o que a população diz, o fato será investigado”, pontua o delegado.

*Correio do Estado

Comentários