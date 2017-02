Em visita a Brasília, prefeito João Carlos Krug fechou compromisso de apoio através de emendas junto aos Ministérios.

João Carlos Krug, junto com a primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Maria das Dores, e com os vereadores, estiveram essa semana em Brasília em busca de investimentos para Chapadão do Sul e ficaram bastante satisfeitos com as respostas recebidas e confiantes de que os pedidos serão atendidos.

Nestes encontros foram solicitados pelo Prefeito emendas para a recuperação da infraestrutura de nossa cidade tais como: galerias de águas fluviais, asfalto e casas populares.

As verbas públicas para Chapadão do Sul também serão empregadas na Saúde; recuperação e revitalização da MS 306, principalmente no trecho urbano; investimentos para a cidade na geração de emprego e assim melhorar a renda da população e também verbas para a Educação.

Durante a visita no Congresso Nacional, foram visitados os Senadores Moka, Simone Tebet (PMDB) e Pedro Chaves (PSC), a Dep. Teresa Cristina (PSB), Vander Loubet (PT), Geraldo Resende (PSDB), dep. Mandetta (DEM).

