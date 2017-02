Confira a programação completa do Costa Folia 2017. Maior Carnaval do interior de MS

Nos dias 24 a 28 de fevereiro, a Prefeitura de Costa Rica, Prates & Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store realizam em Costa Rica – MS o maior carnaval do interior do Estado de Mato Grosso do Sul, o Costa Folia 2017, no Centro de Eventos Ramez Tebet.

Esta edição do Costa Folia terá shows nacionais com Israel Novaes; Grupo Sambalada; Bonde do Tigrão e Humberto & Ronaldo, matinês nos dias 26 e 28 para a criançada. E ainda os melhores DJs do Brasil no Camarote Premium, DJ Samhara (tocou no palco principal do Tomorrowland Brasil, maior festa eletrônica do país), os projetos BPM, Strings e Charlies.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

*24/02

Israel Novaes (Costa Folia)

Dj Samhara (Camarote Premium)

*25/02

Sambalada (Costa Folia)

Projeto BPM (Camarote Premium)

*26/02

Grupo Loka (Matinê Costa Folia)

Bonde do Tigrão (Costa Folia)

Projeto Charlies (Camarote Premium)

*27/02

Humberto & Ronaldo (Costa Folia)

Projeto Strings (Camarote Premium)

*28/02

Matinê com DJ (Costa Folia)

CAMAROTE PREMIUM

O Camarote Premium acontecerá de 24 a 27 e contará com grandes atrações exclusivas do cenário eletrônico nacional e uma mega estrutura será montada que irá surpreender o público e melhor parte Open Bar, com as melhores bebidas, Whisky, Vodka, Cerveja, Sucos, Refrigerantes e Água.

Permanentes

As permanentes para os quatros dias de festa já estão a vendas no segundo lote (até sexta-feira dia 10) pelo valor de R$ 400,00 masculino e R$ 350,00 feminino. Este valor é divido em até três vezes no cartão de crédito ou em até 12 vezes pelo site Bilheteria Digital. Consultar taxa de parcelamento. Os valores dos ingressos diários e as vendas serão divulgados na próxima segunda-feira (20).

Pontos de vendas

As permanentes podem ser adquiridas no escritório do Peres Story em Costa Rica e em Cassilândia Rafa Hotel.

Premiação Infantil:

A coordenadora do 14º Costa Folia, Liliane Campos que também é subsecretária Municipal de Administração, explica que haverá premiação para as crianças que forem fantasiadas e se inscrevem no domingo para receber a premiação na terça-feira, confira abaixo as categorias que serão premiadas com troféus:

Troféu para Rei Momo Infantil

Troféu para Rainha Infantil

Troféu para fantasia Luxo Infantil (1º e 2º lugar)

Troféu para fantasia Originalidade (1º e 2º lugar)

Troféu para folião mais animado infantil (1º e 2º lugar)

Troféu para folião mais novo

O evento é uma realização do Governo Municipal de Costa Rica em parceria com as empresas Prates & Prates, Live Eventos e Peres Store.

