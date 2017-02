Coluna do Roberto Costa

SEM PERDÃO – O Ministério Público Federal no Rio denunciou à 7.ª Vara Federal o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) por 184 crimes de lavagem de dinheiro. A acusação tem base na Operação Eficiência.

DIA DA AMIZADE – 14 de fevereiro de 2017 é um dia que jamais será esquecido por Wellington Moreira Franco. Está mais do que provado que “quem tem padrinho não morre pagão”.

FORO PRIVILEGIADO – O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello decidiu manter no cargo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo Temer, Moreira Franco (PMDB-RJ).

CRESCENTE I – É como está o prestígio do ex-governador André Puccinelli. Tem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores massificando o nome do peemedebista para as eleições de 2018.

CRESCENTE II – Em Batayporã (Água Boa do Bata), três vereadores partidários do andrezismo, afirmam que “se a eleição para governador fosse realizada hoje, Puccinelli sairia da região com 60% dos votos”.

ECONOMIA I – A Assembleia Legislativa começa a formar as comissões da Casa que terão, entre as várias missões, colocar em prática a reforma administrativa dos poderes. A ordem é economizar com cargos comissionados.

ECONOMIA II – O deputado Junior Mochi (PMDB), leu um projeto, de autoria da Mesa Diretora, que propõe a redução do número de funcionários que ocupam cargos de confiança para economizar cerca de R$ 300 mil por mês.

NEPOSTIMO – O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, do PSDB, ao nomear parentes (nepotismo) para o preenchimento de cargos no primeiro escalão. Já foi advertido pelo Ministério Público Estadual.

TUTELA DE URGÊNCIA I – A juíza Luiza Vieira Sá de Figueiredo acatou pedido do Ministério Público Estadual, por meio do Promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte, e concedeu tutela de urgência, em caráter liminar.

TUTELA DE URGÊNCIA II – A juíza suspendeu o aumento nos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores do Município de Corumbá, entendendo como violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

TUTELA DE URGÊNCIA III – Em caso de descumprimento da medida, fica estabelecida, aos agentes públicos intimados, multa, considerada individualmente, no valor de R$ 5 mil reais, para cada descumprimento.

COBRAS E LAGARTOS – Candidato derrotado nas urnas para vereador de Campo Grande, induzido que fora para migrar para o PSDB em troca de apoio político de certo professor deputado, acredita que foi ‘ludibriado’, literalmente enganado.

QUANDO A CABEÇA NÃO PENSA… – Agora que o Governo do Estado do Espírito Santo começou a demitir policiais militares por insubordinação, que tipo de protesto as donas de casas irão orquestrar quando faltar alimento, água, luz…

RENÉ DESCARTES – O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída: todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que têm.

