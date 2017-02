Biblioteca Municipal recebe doação de mais de Mil exemplares de livros literários e DVDs

Na última terça-feira (14) estiveram em Campo Grande – MS, o Secretário de Cultura e Esporte, Wander Viegas, a Diretora de Cultura, Joélita Martins, e a Coordenadora da Biblioteca Municipal, Roseli Bragante, para receber a doação de mais de 1000 exemplares de livros literários e DVD, que foram doados pela Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, que na ocasião foi representado pela Coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto.

Agora os usuários contam com uma grande diversidade de exemplares de literatura e história para enriquecer ainda mais a cultura Sul – chapadense.

Ainda nesta mesma data foi realizado encontro com o Superintendente do projeto FIC, Ricardo Maia, o qual deu previsão para que até o final de Março possamos colocar em pratica o projeto FIC que foi aprovado no ano anterior, que visa aumentar número de alunos atendidos e fomentar a cultura em nossa cidade.

O mesmo mostrou apoio colocando que a Secretaria de Cultura e Esporte poderá participar de outros projetos FIC no decorrer desta administração.

*Assecom PMCS

