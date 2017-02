Aulas na rede municipal de ensino começam na segunda-feira.

Após quase dois meses durante o recesso de final de ano e férias, os mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino de Chapadão do Sul retornam as salas de aulas nesta segunda-feira, 20, para o início do ano letivo de 2017.

O novo ano letivo começa com grandes expectativas por parte da nova Administração Municipal. Algumas mudanças foram feitas buscando melhorar ainda mais a qualidade do ensino, além de valorizar os profissionais, promovendo a harmonia e o bom andamento dos trabalhos ao longo do ano.

A Secretaria de Educação informou que as escolas e o CEIs estão preparando uma programação especial para recepcionar as crianças e os pais na segunda-feira. Por determinação do Prefeito João Carlos, escolas e Centros de Educação Infantil passaram por reparos e pequenas reformas para acolher com mais segurança e conforto os alunos.

Algumas novidades foram implantadas este ano, como o fim do sistema apostilado e a implantação de novos currículos escolares, como: meio ambiente (através de projeto), música, projetos sociais como a Patrulha Mirim, e o início do ensino em período integral para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. O Brasil Alfabetizado também será mais fortalecido.

Outra novidade anunciada pela Secretaria de Educação, é a realização do planejamento padronizado, com orientadores por áreas na Secretaria, o que segundo o Secretário de Educação, Guerino Perius, proporcionará um acompanhamento mais próximo o que reflete em qualidade do aprendizado para os alunos.

O ano letivo de 2017 começa dia 20 de fevereiro e deve terminar no final de dezembro, totalizando 204 dias letivos na educação infantil e ensino fundamental. As férias acontecerão em julho no período entre os dias 10 e 24. Veja abaixo os calendários.

O Secretário Guerino Perius ressaltou que a expectativa é grande para o ano letivo de 2017. “A nossa expectativa é positiva, temos grandes desafios pela frente, mas sentimos uma enorme receptividade dos pais e todos os profissionais estão animados e dispostos para fazermos juntos um grande trabalho durante todo o ano”.

Comentários