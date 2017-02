Sindicato vai realizar hoje reunião com chefe da Agenfa sobre NFE

O Sindicato Rural de Chapadão do Sul, estará promovendo uma reunião no dia 16/02 (quinta-feira) às 13hs30 na Casa do Produtor com o chefe de controle de NF eletrônica (Cleverson) e (Geraldo) chefe estadual da AGENFA.

A direção do sindicato convida os produtores rurais, contadores e os demais interessados participar. Favor entrar em contato no escritório do Sindicato Rural para confirmação de presença pelos fones (67) 35621443 ou 35621483.

MAIS informações com

Lucicléia A. Freitas

Fone: 67) 98444-4868 ou 99926-4321

