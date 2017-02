Servidores já podem imprimir “Informe de rendimentos 2017” no site da Prefeitura

A Secretaria de Administração de Chapadão do Sul, através do Departamento de Recursos Humanos, informa todos os servidores municipais, que já está disponível no site oficial da Prefeitura o Informe de rendimento de 2017 para consulta e impressão para fins de declaração do Imposto de Renda.

O acesso para a impressão do Informe de Rendimentos é o mesmo para a retira do holerite online, contudo, para facilitar o acesso dos servidores, segue abaixo um passo-a-passo sobre o acesso deve ser feito a partir do Portal da Prefeitura no endereço – www.chapadaodosul.ms.gov.br.

Qualquer dúvida o servidor pode entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura pelo telefone 3562 -5633.