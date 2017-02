Prefeito João Carlos Krug autoriza compra de equipamentos e lâmpadas para pista do Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul

Na manhã de hoje (16) o Secretário de Administração, Orlando Castilho (Dinho), a Secretária de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran e seu Secretário Adjunto Arqº Ricardo Bannak estiveram no Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul verificando as condições das instalações onde serão feitas as melhorias para a sala de espera de embarque.

O Secretário Dinho informou que a compra dos equipamentos e lâmpadas para a pista do aeroporto já foram autorizadas pelo Prefeito João Carlos Krug e o prazo para a entrega que a empresa do Rio de Janeiro passou foi de 10 a 15 dias úteis, contados a partir da data da compra.

Lembramos que o aeroporto ainda está INOPERANTE desde 2013 para voos noturnos, a após todo o trabalho de instalação e balizamento noturno a Prefeitura de Chapadão do Sul fará o pedido, junto aos órgãos competentes, (NOTAM/ANAC) para que o aeroporto seja novamente habilitado para operações noturnas.

Veja mais fotos.

