Lançamento Programa Hortifrúti no Assentamento Matera

Foi realizado ontem no Assentamento Matera o lançamento do Programa ATeg, elaborado pelo SenarMS em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

Na reunião estiveram presentes um grupo de 12 produtores (assentados) que estará participando desta primeira turma, na reunião foram apresentado toda a formulação de como funciona o programa do Hotifruti e quais capacitações os participantes estão realizando no decorrer do projeto que varia de 24 a 36 meses, sendo que cada participante receberá uma vez ao mês a visita do Técnico do Senar em sua propriedade para avaliação do projeto em execução, visita esta com duração de 4 horas.

A inovação é o caminho a para solucionar problemas de produtividade e eficiência nas propriedades rurais. E para proporcionar ao produtor uma capacitação e orientações técnicas – aliadas à consultoria de mercado – o SENAR/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está colocando em prática um programa de produção assistida.

Com início em 2014, o programa Hortifruti Legal tem como objetivo propor soluções técnicas para produção, mercado, processamento, comercialização e até mesmo na área do associativismo e cooperativismo entre produtores. O foco é o desenvolvimento do produtor por meio de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, aliada às capacitações do Senar nas áreas de olericultura e fruticultura.

