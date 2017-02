I Jornada pedagógica da SEMED oportunizou muitas reflexões, trocas de experiências e crescimento para os profissionais da educação

A I Jornada Pedagógica de 2017, promovida pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Chapadão do Sul, aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro no Projeto CONVIVER – Centro de Convivência do Idoso, com a participação dos Profissionais da Educação.

No primeiro dia do encontro, estiveram presentes o Prefeito João Carlos Krug que ressaltou a realização de parcerias importantes envolvendo a educação, bem como a busca por melhorias em todos os setores do município, o Secretário da Educação, Guerino Perius, bem como a Secretária Adjunta, Maria Otília Moreira Balbino, que ressaltaram a importância da I Jornada Pedagógica do ano de 2017 e a parceria estabelecida com a SED – Secretaria Estadual de Educação para a realização dos estudos. Dentre eles, estiveram também presentes Wander Viegas, da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, Sonia T. Pena Fortes Maran, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos, o Presidente da Câmara Alírio Bacca e também o Pr. Fabrízio Salabai.

Estavam também presentes todos os profissionais da educação municipal: diretores, coordenadores e professores da rede.

No dia 13, a Promotora de Justiça, Fernanda Proença Azambuja, responsável pela Vara da Infância e Juventude de Chapadão do Sul, teve a importante responsabilidade de esclarecer como funciona o Projeto PROCEV (Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar), dando ênfase à relação da escola com o poder judiciário, no que tange às medidas legais que podem e devem ser tomadas perante atos de indisciplina, agressões leves e graves. Participou também dessa temática Carolina de Melo Sell, membro do Conselho Tutelar de Chapadão do Sul, a fim de esclarecer determinados papéis em todo o processo.

Neste mesmo dia, no período vespertino aconteceu uma palestra com o Prof. Dr. Josemar Sidinei Soares em parceria com a Drª Simone Raquel Ferri e Eduardo Ferri Trentin (SER – Clínica e Consultoria), com o tema: “Percepção da realidade no Processo de Formação”.

No dia 14, em parceira com a SED, e com a participação de todos os profissionais da educação da rede estadual e municipal de ensino aconteceu um momento de reflexão teórica sobre a prática docente voltada para a importância do “Educar pela Pesquisa”. Esse momento de reflexão foi direcionado por profissionais da educação de Chapadão do Sul. Os mediares e colaboradores desse momento foram Sandra Regiane Rodrigues Pereira, Sandra Cristina Mioto de Gouvêa e Claudia Kely Pires de Matos Sorana.

Nesse dia, houve também um momento coordenado pela FETEMS direcionado ao conhecimento das informações voltadas à profissão, à carreira e à possível reforma da previdência.

No terceiro dia de estudos, o Secretário da Educação Guerino Perius e a Secretária Adjunta Maria Otília Moreira Balbino apresentaram aos profissionais da Educação um levantamento dos indicadores da educação.

Esse levantamento possibilita ao profissional da Educação conhecer a realidade da escola em que atua, bem como discutir meios e propor ações que contribuam no processo de ensino aprendizagem. Tem como principal objetivo conhecer processos teóricos e práticos voltados a uma educação pautada no desenvolvimento das habilidades e competências do educando.

A I JORNADA PEDAGÓGICA oportunizou, aos profissionais da área, muitas reflexões, trocas de experiências e crescimento. E consolidou a ideia de que as parcerias funcionam.

