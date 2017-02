Executivo municipal apresenta balanço e planejamento em primeira sessão solene da Câmara Municipal de Alcinópolis

Em clima de união entre o executivo e legislativo, o prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva, participou da primeira Sessão Solene na Câmara de vereadores e na oportunidade apresentou as ações já realizadas no município neste início de mandato e também o planejamento do Governo Municipal para os próximos meses.

Em seu discurso, Dalmy pontuou sobre todas as solicitações que já foram feitas às autoridades estaduais e federais, como construção de unidades habitacionais, aquisição de ambulância e equipamentos hospitalares, além de recuperação de estradas, melhorias na segurança pública, bem como a agilidade nas obras em andamento no município. “Estamos trabalhando incansavelmente para colocar a casa em ordem e garantir à população mais desenvolvimento e qualidade de vida”, destacou.

Prioridades da gestão

Instalar o aparelho de Raio-X na Unidade Básica de Saúde 24 horas (Hospital), reativar o aparelho de Ultrassonografia da Unidade Básica de Saúde (USB) e colocar o Centro Municipal de Educação Infantil para funcionar são as prioridades do governo municipal.

De acordo com o prefeito, a administração já está trabalhando no processo licitatório e a previsão é de que em 60 dias o Raio-X seja instalado. “Já para que o aparelho de Ultrassom volte a funcionar estamos buscando médicos capacitados para tal serviço e em breve este problema também será solucionado”, garantiu.

Sobre o Centro Municipal de Educação Infantil, o prefeito explicou que, apesar de ter sido inaugurado em dezembro de 2016, o local foi entregue com irregularidades na construção e defeitos que estão sendo consertados para que as aulas possam iniciar com segurança.

Estradas vicinais

Por conta do período das chuvas em Alcinópolis, as estradas que ligam Alcinópolis às propriedades rurais necessitam de manutenção e para isso, o prefeito pediu a compreensão da população, pois, de acordo com ele, toda a frota de maquinário da Prefeitura está passando por reparos. “Pegamos a maioria dos veículos sucateados. Não houve sequer um carro da Prefeitura que não precisasse ser consertado, o que dificulta o trabalho da Secretaria Municipal de Obras na manutenção das estradas”, destacou Dalmy.

Ao encerrar sua fala, o prefeito parabenizou todos os secretários municipais pelo trabalho e agradeceu o companheirismo nestes primeiros meses frente ao Executivo Municipal, além de, mais uma vez, pedir a união entre os vereadores de Alcinópolis. “Temos um mesmo propósito e vamos trabalhar juntos para que ele aconteça”, encerrou.