Em sessão solene Rosalin reforça necessidade da harmonia entre executivo, legislativo e judiciário

Na noite do dia 15 de fevereiro, no Plenário Vereador Italino Moreira Geraldino da Câmara Municipal, aconteceu a Sessão Solene de abertura da 7ª Sessão Legislativa de Figueirão, marcando o início dos trabalhos Câmara de Vereadores do exercício de 2017, com a presença do prefeito Rogério Rosalin, do vice-prefeito Fernando Martins, de outras autoridades locais, além de secretários municipais. A importância da harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, foi o carro chefe do prefeito, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao secretariado.

Em discurso o prefeito desejou sucesso a todos vereadores nessa nova etapa, destacando diversas obras em andamento no município e a importância da união entre legislativo e executivo, com foco na transparência das ações. “Em uma época em que a situação financeira das prefeituras está muito ruim, com as contas no vermelho, nossos fornecedores e funcionários públicos recebem em dia, e isso nos dá orgulho da nossa equipe e da parceria entre o legislativo e executivo, que nos permite diversas conquistas importantes para nossa população”, destacou Rosalin.

“Precisamos de maturidade política para somarmos forças, para buscarmos juntos as soluções necessárias para enfrentarmos todos os desafios que teremos pela frente. Figueirão precisa continuar sendo governada com total transparência e com muita responsabilidade. Precisamos de harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, para o bom andamento da nossa cidade. Quero agradecer meu companheiro e grande parceiro, o vice-prefeito Fernando pelo trabalho que vem desenvolvendo, pensando sempre na população figueirãoense”, completou Rosalin.

Em reconhecimento à equipe do executivo, o prefeito agradeceu publicamente aos secretários municipais, aos assessores, servidores de todas as áreas, vereadores, aos secretários de Estado, senadores, deputados, e a todos que trabalham para a realização do projeto de tornar Figueirão uma cidade cada vez melhor.

Na sequência, o prefeito Rogério entregou a cada um dos vereadores um kit contendo a Mensagem 01/2017, de 15 de fevereiro; e alguns volumes encadernados das Leis Complementares e das Leis Ordinárias, do compêndio de Leis que a prefeitura faz desde o ano de 2005.

O presidente da Câmara, vereador Roni Silva, também realizou uma entrega oficial a cada vereador, ao prefeito e vice-prefeito, do exemplar encadernado da Lei Orgânica do Município de Figueirão.

Prestigiaram os políticos locais o vereador Almir Ávila, presidente da Câmara de Camapuã e o seu colega Valdecir Passarinho, presidente da Câmara de Alcinópolis. Ainda, o sargento PM Hernandes, comandante do 3º Grupamento da PM de Figueirão, com as soldados Joice e Andreia. O padre João Alves de Oliveira, pároco de Figueirão, abençoou a reunião.

Texto: Assessoria de Comunicação

Fotos: Bulhões