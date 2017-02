Em Bataguassu, motorista de ônibus fica preso às ferragens, após colisão com carreta

Na manhã desta quinta-feira (16) um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão ocorreu na BR-267 em Bataguassu.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 50, quando um ônibus que seguia com 44 passageiros, em direção a Bataguassu, colidiu violentamente na traseira de uma carreta carregada com uma plataforma de colheitadeira, que seguia atrelada a um caminhão Scannia, com placas de Sertanópolis (SP), conduzido por um homem de 50 anos, que também seguia em direção a Bataguassu.

De acordo com informações por motivos desconhecidos o ônibus colidiu em cheio na traseira da carreta, vindo o condutor do ônibus, um homem de 33 anos a ficar preso às ferragens e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele sofreu diversas escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas.

Além do condutor, também foram encaminhados ao pronto socorro municipal, cerca de dez passageiros, que tiveram escoriações leves. Ainda segundo alguns passageiros, muitos não se feriram gravemente por conta de estarem usando o cinto de segurança.

Apurado no local, o ônibus havia saído da cidade de Porto Velho (RO), com 44 passageiros e tinha como destino a cidade de Curitiba (PR).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Policia Rodoviária Federal, estiveram no local registrando o acidente.

dahorabataguassu. foto Tiago Apolinario

Comentários