Comunidade de Santa Tereza em Figueirão será 100% beneficiada com água tratada

A Comunidade Quilombola de Santa Tereza, em Figueirão (MS), receberá obras de saneamento que vão viabilizar o tratamento da água. As obras serão possíveis com a liberação da emenda Federal originada pelo Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), no valor de R$ 500 mil, e será executada em parceria com a Prefeitura Municipal de Figueirão.

A obra que beneficiará 100% da Comunidade de Santa Tereza contempla a instalação de um caixa d’água com capacidade para abastecer toda a comunidade, a perfuração de um poço, cerca para proteção e o tratamento, que ficará a cargo da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul). “Após a obra executada conseguiremos avaliar os impactos positivos, principalmente, àqueles ligados à saúde da comunidade. Vamos conseguir evitar estatísticas negativas para a população e priorizar o bem estar de todos”, afirma o vice-prefeito, Fernando Martins, que acompanhou todo o desenvolvimento do projeto.

O projeto já concluído pelo engenheiro, contratado pela Prefeitura, foi entregue à Funasa. A previsão é de que as obras iniciem no segundo semestre deste ano.

