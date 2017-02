Com entrada franca, Costa Folia 2017 será realizado no período de 24 a 28 de fevereiro, com duas matinês (26 e 28) e premiação para a criançada

Nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, o Governo Municipal, Prates, Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store realizam em Costa Rica – MS o maior carnaval do interior do Estado de Mato Grosso do Sul, o Costa Folia 2017, com entrada gratuita no Centro de Eventos Ramez Tebet.

Para melhor atender as famílias, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa autorizou que a organização do 14º Costa Folia disponibilize gratuitamente os camarotes laterais do Centro de Eventos Ramez Tebet. Os interessados podem fazer a reserva na Subsecretaria de Administração anexa ao Paço Municipal. Para mais informações ligue (67) 3247 7059.

Esta edição do Costa Folia terá shows nacionais com Israel Novaes (24); Grupo Sambalada (25); Bonde do Tigrão (26) e Humberto & Ronaldo (27), e ainda presença confirmada dos blocos Pinga com Limão e MST os Fura Zói e matinês nos dias 26 e 28 para a criançada.

A animação da matinê de domingo (26) será do Grupo Loka a partir das 15h. As crianças que forem fantasiadas poderão fazer as inscrições e se candidatarem para concorrer às categorias de melhor fantasia infantil, e ainda serão eleitos o Rei Momo e Rainha Mirim. Na matinê de terça-feira (28) a animação fica por conta do Dj Renato Nogueira, da cantora Diana Dutra e ainda haverá apresentação do Bonde Ostentação.

A coordenadora do 14º Costa Folia, Liliane Campos que também é subsecretária Municipal de Administração, explica que haverá premiação para as crianças que forem fantasiadas e se inscrevem no domingo para receber a premiação na terça-feira, confira abaixo as categorias que serão premiadas com troféus:

Premiação Infantil:

Troféu para Rei Momo Infantil

Troféu para Rainha Infantil

Troféu para fantasia Luxo Infantil (1º e 2º lugar)

Troféu para fantasia Originalidade (1º e 2º lugar)

Troféu para folião mais animado infantil (1º e 2º lugar)

Troféu para folião mais novo