Aporé participou do dia D Goiás conta o Aedes

Foi realizado na última terça-feira, dia 14 de fevereiro, o 2° Dia D Goiás contra o Aedes, deste ano.

Uma campanha do Governo do Estado de Goiás em parceria com as Secretarias de Saúde dos municípios goianos.

O principal intuito desta operação é acabar com os criadouros e buscar a erradicação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus, febre Chikungunya e febre amarela.

Fizeram parte dessa ação com dedicação e motivação os agentes comunitários de saúde (ACS), Agentes de Combate a Endemias (ACE), Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Agentes de Saúde Pública da Regional Sudoeste 2 – Jataí/GO.

É importante salientar que, na atuação deste mês, a equipe visitou 854 imóveis, dos quais 25 apresentaram larvas (por isso a ação continuará até o final do mês).

Com a ativa participação dos ACE, chegou no total de 3% de casas visitadas com criadouros do mosquito. Podemos dizer que é um sinal de alerta.

Lembramos que todo mês, o Governo Municipal de Aporé, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, efetuará esse movimento de combate ao Aedes com profissionais de saúde orientando a população.

Precisamos de sua colaboração e ajuda. Atenda os agentes com atenção, eles estão nesta campanha para ajudar você e toda sua família.

Esta luta é de todos nós!

Com os altos índices de chuvas, a proliferação das larvas é maior.

Vamos eliminar os possíveis focos?

Veja algumas dicas para evitar a proliferação do mosquito:

– Evitar água parada;

– Colocar areia em vasos de plantas; – Guardar pneus, latas e garrafas em local coberto; – Limpar periodicamente caixa-d’água e calhas; – Não jogar lixo no chão e não descartar em terreno baldio; – Limpar piscina e tratar a água com cloro; – Lavar vasilha de animais com água corrente, bucha e sabão.

Agradecemos a total dedicação e atenção de todos que participaram dessa causa em prol de um município melhor e mais saudável.

Juntos seremos sempre mais fortes e venceremos esta batalha!

Aporé contra o Aedes, Goiás contra o Aedes

