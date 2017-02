Amigos e colegas do policial Gilberto Fernandes, morto no acidente da BR-060, pedem ajuda à viúva e os três filhos pequenos

Amigos e colegas do policial civil Gilberto Rodrigues Fernandes estão pedindo ajuda para captar recursos que possam amenizar a situação financeira da família composta pela viúva e três filhos pequenos. Atualmente eles passam por dificuldades em função da tragédia que se abateu após a morte do chefe da família. Qualquer colaboração será bem vinda e poderá fazer a diferença nesta semana. A Nota tem o conhecimento do SINPOL (Sindicato dos Policiais Civis)

AGÊNCIA 0838-9

CONTA CORRENTE 17935-3

Regiane Maraya Carvalho

