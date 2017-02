Acidente entre 2 ônibus em SP deixa 8 mortos uma das vitimas é de Paranaíba

Um acidente entre dois ônibus por volta da 0h desta quinta-feira (16) deixou ao menos oito pessoas mortas e 50 pessoas feridas no km 12,8 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a Rodovia da Integração, em Mirante do Paranapanema, no interior do Estado de São Paulo, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

A colisão frontal ocorreu entre um ônibus de estudantes de Teodoro Sampaio (SP) e outro de sacoleiros de Iturama (MG). O trânsito no local chegou a ficar interditado, mas no momento flui no sistema de “pare e siga”.

Do ônibus que transportava os estudantes, morreram o motorista e três passageiros. Do ônibus que transportava os sacoleiros, também morreram o condutor e três passageiros, segundo a polícia.

O veículo dos universitários voltava de Presidente Prudente (SP), cidade onde os alunos estudavam, para Teodoro Sampaio. As instituições de ensino superior da cidade realizam levantamento para saber o número de alunos envolvidos no acidente.

Já o ônibus dos sacoleiros retornava do Paraguai, com destino à cidade mineira.

Os feridos foram levados para hospitais de Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Presidente Prudente, no Oeste Paulista. De acordo com a Polícia Civil, 11 feridos foram socorridos em estado grave e 35 com lesões de natureza leve.

A polícia ainda trabalha na identificação de todas as vítimas.

Os corpos dos mortos serão levados para as unidades do Instituto Médico Legal (IML) em Presidente Prudente e Presidente Venceslau (SP).

Vítimas

Por meio de nota, o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente informou que até o momento nove pacientes do acidente em Mirante do Paranapanema estão sendo atendidos na unidade. Dois estão em estado grave: uma mulher, de 52 anos, e um homem, de 49 anos. Os outros sete apresentam quadro de saúde considerado estável e são uma jovem, de 22 anos, e seis homens, de 50, 54, 43, 40, 25 e 21 anos. Até o momento, das sete vítimas atendidas no HR, cinco são universitários.

A Santa Casa de Mirante do Paranapanema informou que apenas uma vítima foi atendida na unidade, porém, ela foi transferida para Presidente Prudente.

O G1 tenta contato com as outras unidades de saúde para atualizar o estado de saúde das vítimas.

Instituições de ensino

Por meio de nota, o Centro Universitário Toledo, de Presidente Prudente, informou que consterna e lamenta o acidente entre dois ônibus, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (16).

A Assessoria de Comunicação da instituição informou que está em busca de informações a respeito de vítimas e feridos. “Desde já, enviamos nossos sinceros votos de sentimentos à família e amigos”, finaliza a nota.

A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), também de Presidente Prudente, informou que está fazendo um levantamento para saber quantos estudantes são da unidade e de quais cursos. A assessoria também relatou que às 10h será realizada uma reunião com a reitoria para verificar as medidas a serem tomadas, sejam acadêmicas ou de apoio às famílias.

