Vice Prefeita de Alcinópolis, Adriele Bocalan, é eleita Presidente dos Municípios Pequeno Porte I

Os trabalhos da Prefeitura já se iniciaram em 2017 e a Vice Prefeita e Secretária de Assistente Social de Alcinópolis já está na ativa no cenário político. Na última segunda-feira (13), a Vice Prefeita Adriele Bocalan participou da Assembleia geral Ordinária do COEGEMAS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul), realizada no auditório da ASSOMASUL em Campo Grande –MS.

Na Assembleia, foram eleitos os novos membros do Conselho Fiscal e Diretoria para o biênio 2017/2018. Ocorreram também as eleições das novas representações da CIB, do Conselho de representantes Regionais e para o CEAS.

A vice prefeita foi eleita Presidente dos Municípios Pequeno Porte I. Ela representará as cidades até 13 mil habitantes junto a CIB (Comissão Intergestores Bipartite). A CIB constitui-se um espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social. Tem como característica a negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Estiveram presentes as Gestoras da Região Norte: Secretária Mônica Moura Costa de Coxim, Secretaria e Primeira Dama de Camapuã Elaine Huber e a Secretária de São Gabriel do Oeste, Rosane Moccelin de Arruda.

Fonte: MS TODO DIA

Comentários