Verônica Savatin foi eleita vice presidente do Conselho de Secretarias municipais de Saúde do Estado de Goiás

O Sistema único de Saúde (SUS) organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, tem como instância regional de articulação e pactuação de políticas públicas de saúde, a Comissão Intergestores Regional (CIR), e em momento expressivo para o nosso município e para a região Sudoeste II, a Secretária Municipal de Saúde de Chapadão do Céu, Verônica Savatin Wottrich, foi eleita pelos Secretários Municipais da região, no último dia 07 de fevereiro, como Coordenadorada CIR Sudoente II e Vice Presidente Regional do Conselho de Secretarias municipais de Saúde do Estado de Goiás, pelos próximos dois ano.

O compromisso de Verônica, enquanto Secretária Municipal de Saúde e Coordenadora da CIR, é fortalecer o compartilhamento da gestão do SUS e as relações interfederativas, dando visibilidade às necessidades de saúde da região para operacionalização do SUS, buscando a equidade na garantia de acesso à saúde e a integralidade da atenção à saúde da nossa região.

Na foto, Verônica posa com Aladio Ramos, representante do Estado na área de Saúde no Sudoeste II

