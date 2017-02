Prefeitura de Paraíso das Águas realiza na próxima segunda-feira, Audiência Pública para Prestação de Contas

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi), o Presidente da Câmara Municipal Anízio Andrade e demais vereadores de Paraíso das Águas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, convoca os munícipes para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, às 16:30 horas na Câmara Municipal de Paraíso das Águas, localizado na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 353, Centro, onde será realizado a prestação de contas: do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício de 2016 e do Relatório de Gestão Fiscal o 2º semestre do exercício de 2016 (Prefeitura Municipal, Autarquia, Fundos Municipais e Câmara Municipal), conforme determina o art. 48 da Lei nº 101/2000-Lei de Responsabilidade Fiscal.

Toda a população de Paraíso das Águas está convidada a participar do evento, demonstrando dessa forma uma atitude de civismo e amor ao município.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários