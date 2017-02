Prefeitura de Alcinópolis vai realizar torneio de Futebol no próximo domingo, 19

Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, vai realizar no dia 19 de fevereiro o 1º Torneio da Amizade “Futebol Society. O evento marca o início das atividades esportivas de 2017 e acontecerá no Estádio Municipal, a partir das 7 horas.

Além de equipes de Alcinópolis, irão participar times de Costa Rica – MS, Figueirão – MS, Coxim – MS e Alto Taquari-MT. De acordo com os organizadores, cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 e no máximo 12 atletas com idade mínima de 15 anos completos, mediante autorização dos pais. Será oferecido almoço gratuitamente para atletas e dirigentes das equipes visitantes.

Confira a premiação do torneio:

1º LUGAR: TROFÉU + R$ 600,00

2º LUGAR: TROFÉU + R$ 300,00

3º LUGAR: TROFÉU + R$ 100,00

ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO: TROFÉU

Segundo o diretor de esportes, Valcimar Pereira Rodrigues, a realização do Torneio só será possível por conta do apoio do Governo Municipal, Poder Legislativo, comerciantes e amigos do esporte

