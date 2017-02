Prefeito e primeira-dama prestigiam concurso de Miss Costa Rica que elegeu Anne Kelli como a representante do município para disputar o Miss MS 2017

O Chefe do Executivo Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria Frezarin Rosa prestigiaram na noite do último sábado, 11 de fevereiro de 2017, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho, o concurso que elegeu a Miss Costa Rica, o Mister e Miss Infantil. Clique Aqui e confira a galeria de fotos do evento;

Anne Kelli Almeida, de 21 anos, foi escolhida como a nova representante social da cidade. Também durante o evento, o jovem Ronei Marcos foi eleito o Mister Costa Rica 2017 e a pequena Mariana Alcântara foi coroada como a Miss Costa Rica Infantil.

A Miss Costa Rica 2017 Anne Kelli recebeu a coroa das mãos da Miss Brasil 2013, Jakelyne de Oliveira, e a faixa do prefeito Waldeli. Já a Miss Costa Rica Infantil, Mariana Alcântara, recebeu a faixa das mãos da primeira-dama Áurea Frezarin. E ainda, Ronei Marcos recebeu das mãos da Miss MS 2016, Yara Volpe, a faixa de Mister Costa Rica.

“Todos os candidatos mereceram passar por esta passarela. Agradecemos e parabenizamos todos, em especial aos eleitos Anne Kelli, Ronei e Mariana. Sabemos que eles vão fazer um ótimo trabalho como representantes da nossa beleza”, comenta o prefeito Waldeli.

O concurso de beleza que teve cunho beneficente arrecadou aproximadamente 500 kg de alimentos não perecíveis, foi uma realização de Warner Willon em parceria com a Aciacri – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – com apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social.

“O evento foi uma junção de beleza e solidariedade, as duas devem caminhar juntas e queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores”, declarou o organizador Warner Willon ao afirmar que o concurso foi um sucesso.

A Miss Costa Rica 2017 Anne Kelli irá representar o município no concurso Miss Mato Grosso do Sul que será realizado em Costa Rica em 29 de abril de 2017.

“Fizemos uma bela seletiva para o Miss MS 2017, mais de 500 pessoas presentes, mais de 500 kg de alimentos arrecadados. É a Associação Comercial fazendo sua parte para o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns a todos os participantes! Obrigado a todos facilitadores, patrocinadores, colegas da Aciacri, prefeitura e obrigado principalmente a população que participou, de forma especial agradeço as crianças, moças e rapazes que participaram do concurso. Não desistam de seus sonhos. Aprendemos muito no dia de ontem”, declarou agradecido o presidente da Aciacri Anderson Dias.