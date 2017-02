Nota á Imprensa da Policia Militar da 4ª Companhia Independente

O Comandante da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, Ten Cel MARCOS DO NASCIMENTO SILVA, neste momento de dor, se solidariza com os integrantes da nossa co-irmã Polícia Civil e com a sociedade Paraisense e Sul Chapadense. Os Investigadores de Polícia Judiciária JARDES e GILBERTO se foram no cumprimento de sua missão constitucional, prestaram relevantes serviços à Polícia Civil, em especial atuando à frente do NOTII, Núcleo de Operações Táticas e de Investigação do Interior, com ações que coibiram a prática de delitos em nossa cidade e região. Passado este momento de luto, a integração COB/NOTII continuará, para o bem da segurança pública e preservação da cidadania de nossa comunidade. A Polícia Militar de Chapadão de Sul, coloca todo seu efetivo à disposição da Polícia Civil, para que o NOTTI se mantenha ativo, no combate à criminalidade, dando pronta resposta a qualquer ato contrário à lei. Juntos com os poderes e a sociedade não esmoreceremos para manter os trabalhos, o nome é o legado do NOTII em nossa região de mãos dadas com a Polícia Militar e o COB. Confiando no breve retorno de nossos Investigadores de Polícia Judiciária EULER e NEVES à atividade. JARDES e GILBERTO a luta continua, vocês não foram em vão, permanecerão como chama acesa, impulsionando cada vez mais as Polícias Civil e Militar no cumprimento da missão. Somos uma Polícia só, na busca pela paz social. Obrigado.

