João Carlos Krug está em Brasília na busca de recursos para Chapadão do Sul

O prefeito João Carlos krug está essa semana em Brasília cumprindo uma extensa agenda na busca de recursos para o município, e hoje iniciou o dia tomando café da manhã com o governador Reinaldo Azambuja.

Entre os assuntos tratados com o governador estão: apoio do governador para conseguir verbas públicas para Chapadão do Sul junto aos ministérios; verbas do Estado para Saúde; recuperação e revitalização da MS 306, principalmente no trecho urbano; investimentos para a cidade na geração de emprego e renda para a população.

João Carlos Krug terá ainda uma reunião, junto com os vereadores, com o Senador Moka para tratar também de investimentos para Chapadão do Sul.

Assecom

Comentários