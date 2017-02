Cerca de 500 kg de alimentos arrecadados durante o concurso Miss Costa Rica são doados ao Lar dos Idosos

Os alimentos arrecadados durante a realização do concurso Miss Costa Rica – MS, no último sábado (11), foram destinados para o Lar dos Idosos Roberto Lopes Gonçalves. A entrada para o evento era a doação de um quilo de alimento não perecível, o que totalizou cerca de 500 quilos. Clique Aqui e confira a galeira de fotos na página do Miss e Mister Costa Rica 2017

A Miss Costa Rica cita o evento como exemplo a ser seguido. “É uma iniciativa muito nobre por parte dos organizadores cobrarem como ingresso um quilo de alimento. De pouco em pouco, muito pode ser feito. Arrecadar quase meia tonelada de produtos para serem doados ao Lar dos Idosos é prova disso”, afirmou Anne Kelly.

Na tarde de segunda-feira (13), a Miss Costa Rica Anne Kelly, o presidente da Aciacri – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica, Anderson Ferreira Dias, o coordenador Estadual do Miss Mato Grosso do Sul Warner Willon que estava acompanhado dos seus assessores Rodrigo Gomes (Personal Style) e João Carlos, entregaram os alimentos arrecadados à presidente do Lar dos Idosos Carolina Moreira.

“Sempre que possível, quando o Governo Municipal for apoiar um evento social irá propor esta forma de ingresso, assim como foi com o Miss Costa Rica. É uma forma de os organizadores e convidados exercerem a cidadania e ajudar quem mais precisa”, ressaltou a primeira-dama e secretária de Assistência Social Áurea Maria que não pode participar da entrega dos alimentos por estar cumprindo outra agenda no mesmo horário.

Costa Rica em Foco

Comentários