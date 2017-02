Trabalho competente da equipe médica do hospital ajudou salvar vida dos policias

Chegou informação até a nossa reportagem que os dois policias, transferido ontem para Capital, encontra-se estabilizados e apenas um está na ala UTI.

O Policial Euler, que passou por uma cirurgia de emergência em Chapadão do Sul e que foi entubado, já respira sem ajuda de aparelhos e está na ala da UTI em recuperação.

Já o outro policial Neves, também está na santa Casa e passou bem a noite e está com seu estado de saúde considerado bom.

O trabalho competente da equipe médica do hospital municipal de Chapadão do Sul, foi essencial para salvar a vida de dois policias, vítima do trágico acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira 13.

O profissionalismo dos médicos, Victor, Álvaro, Fernando, Ygor, João Buzoli, Erick, Dr.ª Vanessa (Paraíso das Águas), Dr. João Nunes, Reinaldo e sua equipe de enfermeiros, merece todo tipo de elogio.

O estado clinico do policial Euler, era o mais grave, com múltiplas lesões internas, a equipe médica, foi submetido a uma cirurgia de emergência, onde por mais de 3 horas, os médicos conseguiram estabilizar e conter as hemorragias internas e fazer o encaminhamento para a Capital.

O policial Neves, também com múltiplas lesões, após ser analisado pelos médicos, não houve a necessidade de cirurgia. O mesmo foi transferido de avião, com acompanhamento de um médico e uma enfermeira.

O trabalho desses profissionais da saúde é uma prova que a saúde do município de Chapadão do Sul, tem mostrando resultado positivo e um a cada dia tem melhorado e dando resposta positiva para nossos munícipes.

