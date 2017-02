Secretário destaca importância da Bacia Leiteira e Agricultura Familiar para Costa Rica

O secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim participou na última quarta-feira, 08 de fevereiro de 2017, da entrega de quatros ordenhadeiras a produtores rurais de Costa Rica – MS.

Na oportunidade, o gestor público agradeceu a Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – que por meio do Programa Leite Forte do Governo do Estado conseguiu a cedência dos equipamentos que foram destinados aos produtores rurais da região do Gaúcho Pobre: Ailton Pereira Sousa e Eloene Francisca Alves, bem como da Aprolag – Associação dos Produtores da Lagoinha e Região: Davi Teodoro Souza e Flaviano de Santana Silva, que estão cadastrados no programa.

“Em nome do prefeito Waldeli dos Santos Rosa agradecemos ao Governo do Estado por ajudar a fomentarmos a Bacia Leiteira e Agricultura Familiar, entendendo assim a importância delas para o desenvolvimento da nossa cidade e região”, declarou Ailton Amorim que também falou também sobre a participação efetiva dos agricultores familiares na economia do município, comercializando os seus produtos e divulgando o seu trabalho.

Conforme o coordenador Municipal da Agraer, engenheiro Agrônomo Alan Ricardo Novaes, o programa Leite Forte tem como objetivo geral estruturar a cadeia produtiva do leite, fortalecendo seus elos com a promoção do aumento da produção, da produtividade e da qualidade do leite, aliado à agregação de valor ao produto final, geração de empregos e renda, possibilitando a sustentabilidade socioeconômica e ambiental de atividade.

“O programa atende produtores com até quatro módulos fiscais (equivalente a 280 hectares). Em Costa Rica, já atendeu diversos produtores com resfriadores de leite, ordenhas mecanizadas, patrulha mecanizada, além de capacitações e visitas técnicas”, complementou Alan Novaes.

Ainda segundo o engenheiro Agrônomo, “as ordenhadeiras são ferramentas importantes, pois aumentam a higiene na ordenha, evita a contaminação do leite resultando numa maior qualidade do produto, além de diminuir o tempo de ordenha, otimizando o trabalho do ordenhador e diminuindo o estresse dos animais por ficarem menos tempo na sala de ordenha”.

O secretário Ailton Amorim orienta os produtores que tiverem interesse em se cadastrar para receber ordenhadeiras mecânicas ou resfriadores de leite, podem procurar a Agraer que fica anexa a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento. “Lembrando que para a solicitação dos refrigeradores de leite é preciso que o mesmo contemple no mínimo 08 (oito) produtores”, orienta o gestor.

Comentários