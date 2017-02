Prefeitura trabalha na regularização do Aeroporto de Chapadão do Sul, que deve voltar a receber voos noturnos em breve.

Por determinação do Prefeito João Carlos Krug os problemas no Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul estão sendo resolvidos e a expectativa é que o balizamento para operações noturnas estejam funcionando em breve, confirmou hoje o Secretário de Administração, Orlando Castilho (Dinho), durante reunião com o Secretário de Governo, Guilherme Diniz.

Há vários anos o aeroporto vem sofrendo pesadas criticas pela situação de abandono por parte da administração anterior, e agora, ainda no início da sua administração, o Prefeito João Carlos determinou uma rápida solução para essa questão.

No ano passado o município recebeu muitas criticas porque a pista estava inoperante para pousos e decolagem durante o período noturno, o que ocasionou alguns problemas e repercussões negativas, especialmente da dupla Maiara e Maraisa, que precisou aterrissar na cidade de Jatai para ter um show em Chapadão do Sul em agosto, e em uma questão ainda mais séria na remoção de uma criança, em maio do ano passado, que precisou ser removida via uma UTI área e viagem sofreu atrasos em função das condições precárias da iluminação da pista.

Ainda em janeiro, a fim de regularizar a situação do aeroporto municipal, o Prefeito João Carlos Krug solicitou a visita de representantes da SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, onde os mesmos: superintendente viário, Fabricio Alves Correa e o Chefe de Unidade Operacional, Ian Rocha, realizaram uma vistoria técnica.

A Prefeitura está realizando os procedimentos necessários para os serviços de reparos e manutenção. O Secretário de Administração informou que já foi feita a licitação para a compra de todos os materiais necessários para o balizamento noturno do aeroporto.

Uma questão importante a ser levada em consideração, é que em Mato Grosso do Sul não há nenhuma empresa e nenhum profissional habilitado para esse tipo de serviço, “mas a licitação dos materiais já foi feita, e estamos aguardando a empresa para fazer a instalação dos reparos solicitados pela SEINFRA. E esta empresa, já foi contatada para efetuar os reparos necessários. Lembrando que a empresa tem que ser cadastrada no Ministério da Aeronáutica e no DECEA”, explicou Dinho.

“O Prefeito João Carlos determinou que essa questão precisa ser resolvida o mais rápido possível e estamos realizando todos os procedimentos necessários para isso”, acrescentou o titular da Secretaria de Administração.

O aeroporto ainda está inoperante para voos noturnos, a após todo o trabalho de instalação e balizamento noturno a Prefeitura de Chapadão do Sul fará o pedido, junto aos órgãos competentes, (NOTAM/ANAC) para que o aeroporto seja novamente habilitado para operações noturnas.

