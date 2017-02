Paraíso das Águas contrata médico ortopedista, autoridades acompanharam as primeiras consultas

No último sábado(11) uma nova especialidade médica está sendo disponibilizada para a população paraisense. O ortopedista Dr. Marcos André dos Santos foi contratado pela Prefeitura Municipal para realizar atendimento uma vez no mês no Estratégia Saúde da Família – ESF Aristóteles Garcia Vida, na sede de Paraíso das Águas.

O paciente deve ser encaminhado pelo médico que atende diariamente no ESF e previamente agendado no Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, na Policlínica.

No primeiro atendimento da especialidade ortopedia, 30 pacientes estavam agendados e foram atendidos.

O prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (xixi/PMDB), o secretário municipal de Saúde Ueder de Paula, os vereadores Anízio Andrade (DEM), Roberto Carlos (PSDB), Neife Vida (PR), Edson da Oficina (PMDB) e Ronaldo Paniago (PEN), recepcionaram o médico na Unidade de Saúde e falaram da importância do atendimento da especialidade no município. “Com o atendimento de um ortopedista aqui mesmo na cidade, garante mais comodidade aos pacientes, que não precisam mais deslocar-se até outra cidade para realizar uma consulta”, enfatizou o prefeito Ivan xixi.

Outras duas especialidades também estão atendendo no município: cardiologia e ginecologia. De acordo com o secretário de Saúde Ueder de Paula, no próximo dia 22 de fevereiro haverá atendimento da cardiologista Drª Vanessa Piavesan Freitas Assumpção e da ginecologista Drª. Cristiane Guirado de Silveira.

Para ser atendido pelas especialidades, o paciente deve ser encaminhado pelo médico clinico geral que atende em todo o município (incluindo distrito de Pouso Alto e Bela Alvorada) e agendado no setor de Regulação na Policlínica (Rosiney ou Aline – 67-3248-1155).

Brito News

