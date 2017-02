OFICIAL: Estado de saúde e local do velório de vítimas de acidente que vitimou dois policiais civis

A Polícia Civil informa acerca do estado de saúde dos sobreviventes do acidente que vitimou dois agentes na tarde desta segunda-feira (13/2), na BR 060, entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

De acordo com a Santa Casa de Campo Grande, local onde encontram-se internados os investigadores, Anderson Ibanes Neves (33) deu entrada por volta das 20h, com histórico de traumatismo crânio com perda de memória, trauma torácico, trauma abdominal e trauma de coluna.

Ele foi avaliado no setor de neurocirurgia que o liberou da especialidade. Passou por avaliação da cirurgia torácica que diagnosticou uma fratura de costela.

No momento, Anderson encontra-se no PRONTOMED, em observação clínica para cirurgia torácica e cirurgia geral. Ele está consciente, orientado e acompanhado do pai.

Já o Euler Oliveira Martins (31), deu entrada às 00h21 desta terça-feira (14), com histórico de politraumatismo. No hospital de Chapadão do Sul, ele foi submetido a uma laparotomia exploradora e drenagem torácica. No momento, encontra-se na área vermelha 1 do Pronto Socorro, entubado, em ventilação mecânica e sedado.

Ele foi avaliado pela neurocirurgia que não identificou necessidade de cirurgia. No momento ele aguarda vaga no CTI.

Velório

O velório do IPJ Gilberto Rodrigues Fernandes (40), está sendo realizado na PAX São José, na Rua Almirante Tamandaré, 461, Rio Verde. O sepultamento será hoje (14), às 18h, no cemitério municipal.

O velório do IPJ Jardes Diego de Souza Mônaco (28), PAX Nipo Brasileira, que fica na Avenida Mato Grosso, número 952, em Campo Grande. O sepultamento será no cemitério Jardim da Paz, localizado no KM 2 da BR-060, na saída para Sidrolândia. O horário ainda será confirmado.

A Delegacia Geral da Polícia Civil expressa os mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos.

O acidente

Os policias civis seguiam em uma viatura de Paraíso das Águas para Chapadão do Sul, quando o motorista Neves, que afirmou uma pane elétrica na viatura e acabou travando o volante, invadiu a pista contrária, sem motivo aparente. Ao tentar retornar para a pista, o policial acabou colidindo a viatura Amarok na lateral de uma carreta conduzida por Regis Otero saiu ileso sem ferimentos.

Dois investigadores morreram no local e Euler foi levado ao hospital da cidade, posteriormente transferido para Campo Grande. Anderson foi encaminhado para a Capital em um avião.

*Com informações PCMS

