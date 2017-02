NOTA DE AGRADECIMENTO – Polícia Civil de Chapadão do Sul (Dr. Danilo Mansur)

NOTA DE AGRADECIMENTO

O delegado da Polícia Civil de Chapadão do Sul Danilo Mansur vem de público agradecer a todos que participaram da mobilização humanitária para salvar a vida do policial civil Euler Oliveira Martins – não apenas por ser um agente público – comprovando a capacidades de todos em fazer o bem quando sintonizados na mesma causa. É difícil falar em nomes para não esquecer ninguém mas cabe destacar as atuação do prefeito João Carlos Krug / vice-João Buzoli / Polícia Militar (Coronel Marcos, Capitães Silvio, Renato, Mesquita e PMs em geral pelo apoio) / Bombeiros (Sub-tenente Dos Santos e a guarnição) / Poder Judiciário (Dr Anderson Royer) / Imprensa / funcionários do Hospital Municipal / Empresário que cederam dois aviões, embora apenas uma tenha sido usado / prefeitura de Paraíso das Águas pela UTI e a todos que por ventura não estão sendo lembrados neste momento.