Figueirão: Prefeito promove alinhamento entre executivo e legislativo

Para esclarecer alguns projetos e alinhar os objetivos da Câmara Municipal de Figueirão com as ações da Prefeitura, o prefeito Rogério Rosalin (PSDB), promoveu nesta segunda-feira (13), uma apresentação formal dos secretários municipais. Cada integrante do executivo teve a oportunidade de apontar as prioridades, problemas e possíveis soluções ao vereadores do município. Todos os secretários e vereadores marcaram presença.

“Foi uma reunião produtiva, digna de início de mandato, para apresentarmos nossa real disposição e disponibilidade. Assim como os secretários, os vereadores se mostraram otimistas e pretendem contribuir, fiscalizando e buscando recursos para o desenvolvimento de Figueirão”, esclarece o Prefeito, que se colocou à disposição para o que for preciso.

Entre as alternativas sugeridas para a união, a favor do desenvolvimento da cidade, é tornar a reunião mensal. “Tanto os vereadores, quanto os secretários, querem o avanço do município. Essa reunião mensal tornaria de fácil acesso o andamento das ações do executivo, tornando também ainda mais transparente a utilização dos recursos públicos. Além de unirmos forças para atingir os objetivos”, esclarece Rosalin.

Saúde

O secretário Municipal de Saúde, Fernando Nogueira Barbosa, falou da otimização dos procedimentos, na busca por melhor atendimento e menores desperdícios. “Com o tempo quero apresentar a vocês uma planilha com as economias que podemos fazer nesta pasta, que tornará possível melhorias diretas à população. Almejo também a contratação de cinco médicos, sendo um deles, pediatra, anseio antigo da população figueirãoense”, pontua.

Assistência Social

Uma busca por distribuição mais justa dos benefícios governamentais, bem como a implementação de políticas afirmativas, com foco na transitoriedade, é o objetivo do secretário de Assistência Social, Beugmar Ferreira da Silva. Para se chegar a este resultado, ele sugere um novo senso social, levantamento que contribuirá com um disgnóstico fidedigno da população.

Gestão e Desenvolvimento

A secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento, Karina Santos Barbosa, colocou-se à disposição para o que for preciso. “Há desafios que devem ser eliminados com o trabalho em conjunto. Vou apresentar em breve resultados concretos que poderão contribuir diretamente com o planejamento de todas as demais secretarias. E deixo a porta da sala aberta, a todos que buscarem informações, que são públicas”, relata Karina ao confirmar sua disposição para somar.

Infraestrutura

O secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, Fábio Luis Fabrin alertou a todos sobre as dificuldades de sua pasta, que gera demanda de cerca de 1770 quilômetros de estradas vicinais, 273,98 quilômetros de rodovias estaduais e 11 da BR-359. “Trata-se de uma extensão que muitos municípios, com mais recursos, não têm. Os números demonstram as dificuldades que envolvem a manutenção dessas estradas, por onde circulam famílias, estudantes e noss produção”, afirma. Fabrin ainda falou da quantidade de chuvas neste período do ano, que não contribui com a manutenção das estradas. “Para driblar este e outros problemas, busco a contratação de profissionais qualificados, capazes de gerar pareceres técnicos, apontando a melhor forma de executar os trabalhos, sem risco de refação”.

Entre as estradas que deverão entrar neste projeto para receber parecer técnico, antes das obras, estão a do Galeano, de Santa Teresa e Mirassol.

Educação, Cultura e Esporte

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Danilo Oliveira Barbosa, destacou a grande responsabilidade em manter a qualidade da educação e torná-la melhor. “Incorporando tecnologia ao trabalho, e valorizando o excelente trabalho dos professores da rede municipal, queremos romper barreiras e surpreender ainda mais quanto ao desempenho no IDEB”, ressalta. Em relação a cultura, demonstrou a iniciativa de criar mecanismos que registrem e mantenham vivas todas as culturas regionais, enquanto que nos esporte, seu obejtivo é fomentar cada vez mais atividades físicas, como integração e meio de afastar os jovens dos perigos do álcool e outras Drogas.

“Esse tipo de projeto, que reúne executivo e legislativo, pode culminar em soma de esforços, acabando com a politicagem neste município tão pequeno, e tornando-o mais maduro, pronto para enfrentar problemas e gerar soluções, com foco no coletivo, em vez do individualismo. Embora o Pais passe por uma grave crise, o que se vê é um esforço comum para fortalecer o município”, destacou o vice-prefeito, Fernando Martins .

Texto: Assessoria de Comunicação

