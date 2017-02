Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara e Joana discutem, mas interrompem a briga quando Solange chega. Sula fica frustrada por não encontrar Luciano Huck. Rômulo teme que Renato esteja manipulando Nanda. Solange dá um ultimato em Bárbara e Joana. Bárbara, Manuela e Juliana questionam Ricardo sobre a relação com Tânia. Nanda constata uma diferença entre Renato e Filipe. Ana decide adotar Fiu-Fiu, e Fábio provoca Arthur e Dodô. Luiza reafirma a Lucas que não quer mais fazer parte da vida dela. Rômulo acompanha Sula aos Estúdios Globo. Martinha passa mal e Lucas a ampara. Solange rescinde o contrato com Bárbara e Joana, pelo mau comportamento das irmãs. Tânia e Ricardo se beijam com paixão.

SOL NASCENTE

Mario consegue provas contra César. Alice afirma que César precisa ser investigado. Milena comemora com Ralf a sua ida para a faculdade. Vittorio garante a Lenita que ajudará a encontrar sua filha. Geppina e Gaetano levam Peppino à escola de música. Carol estranha o jeito como Loretta chega à pousada e tenta alertar Mario. Elisa pensa em Padre Julião e se sente culpada. Loretta consegue lembrar o dia em que entregou a filha de Lenita para Marina. Mario invade o escritório do contador de César. Flavinha ajuda Hideo a identificar alguma alteração nas filmagens do dia da explosão das traineiras. Mãe de Akira fica satisfeita com a comida que acredita ter sido feita por Hirô. Tanaka tenta consolar Mocinha. Sinhá fala para César que pretende divulgar a história da vida de Tanaka. Mario entrega a Louzada e Mesquita as provas que conseguiu contra César.

ROCK STORY

Diana desconfia do atropelamento de Júlia. Júlia diz a Gui que ele a culpa pela perda do bebê. JF consegue convencer Tom a ir a uma festa na casa de Lázaro. Gui nota o clima de desavença entre Tom e Zac. Nicolau comenta com Zac que JF mentiu novamente para Luana. Lázaro tenta impressionar Tom, apresentando-o para celebridades. Júlia afirma para Lorena que Alex está vivo. Lázaro comemora com Ramon sua aproximação com Tom e JF. Gilda avisa a Haroldo e Nicolau que fará uma surpresa na inauguração do salão. Nicolau se prontifica a ajudar Luana com a mudança. Nelson não gosta de nenhuma candidata selecionada por Edith para o Rebola Embola. Gui repreende JF por chegar atrasado no encontro da banda. Diana pede a Gordo que dê uma chance para Léo. Gui se sente envergonhado ao perceber que fez a banda perder o show de Rio das Ostras por uma confusão com o horário.

A LEI DO AMOR

Ciro convence Magnólia a falar com ele. Letícia comenta com Marina como conheceu Isabela. Ciro consegue a confissão de Magnólia, mas Tião rouba seu registro. Augusto vê a foto de Salete com Gustavo na clínica e se preocupa. Tiago conta para Antônio que Marina o beijou. Letícia convida Marina para jantar em sua casa. Yara avisa a Pedro que Tião roubou a confissão que Ciro conseguiu de Magnólia. Vanessa ajuda Tião a ouvir a gravação com a confissão de Magnólia. Olavo entrega outro gravador a Ciro. Luciane pensa em um plano para salvar a campanha de Salete. Juninho mostra as fotos de Aline para Yara e Misael. Laura afirma a Pedro que não voltará para o Brasil. Antônio pede para Jéssica ir com ele à casa de Letícia. Magnólia comenta com Gigi que se encontrará com Ciro. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Letícia. Tião obriga Magnólia a ficar em casa.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Heitor pergunta a Rubi por que reatou seu namoro com Alessandro se não sente nada por ele. Rubi responde que se o homem que ama vai se casar com outra então ela tem todo o direito de tentar refazer sua vida. Rosário vai até a Universidade para saber o quanto Rubi está devendo. Ingrid se aproxima para humilhá-la. Rubi discute com a colega e aproveita para levar a mãe embora. Toledo diz a Rubi que já percebeu que está interessada no noivo de Maribel e sugere que vá ao litoral para se encontrar com ele. Rubi rouba as economias de dona Lola e depois procura Alessandro para colocar um ponto final no relacionamento dos dois.

QUERIDA INIMIGA

Num encontro casual, Arthur informa Bárbara que Lalo é amante de Sara. Bárbara acredita que foi enganada, rejeita Lalo e pede que ele deixe a casa. Sara diz a Vasco que não só Lalo foi seu amante, como Arthur também. Vasco fica muito triste. Hortência fica só por um momento. Sara entra no quarto e revela que não é sua verdadeira neta. Bruno entra e reclama com Hortência que sua vida com Diana é um inferno. Sara ouve que Bruno recebeu dinheiro da senhora para se casar com Diana.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Demétrio chega, mas Esmeralda pede que não o atendam, pois não deseja vê-lo. Na residência Almonte, Alessandro está muito pensativo por seu casamento. Victor sugere que ele volte para a fazenda. Alessandro propõe que Victor seja o administrador da fazenda, pois ele morará em Água Azul depois do casamento. Na fazenda Almonte, Joventino está pensando em Montserrat e fala com Dominga que ela já não o interessa, pois conheceu um “anjo”. Adolfo pede cem mil emprestados a Josefina, fazendo com que ela acredite que são para Demétrio. Ela aceita emprestar a quantia. Dias depois, Demétrio tenta pedir Josefina em namoro, mas não consegue por não gostar dela. Josefina fica pensando e sonhando com o dia que Demétrio se declarará. Esmeralda é atacada por dois homens. Renato e José Luis a defendem. Em agradecimento, ela oferece sua casa para que eles durmam até quando precisarem. Adolfo e Demétrio festejam contentes pelo dinheiro que tiraram de Josefina. Graciela pede a Alessandro que faça cargo de suas dívidas, como haviam combinado. Lauro reclama com Demétrio por este não ter ido visitar seu amigo Robledo e o esbofeteia. Demétrio o empurra e Lauro cai desmaiado. Toda a família de Montserrat vai para a capital para que Lauro se recupere em uma clínica de luxo. Alessandro arca com todos os gastos. Joventino procura Graciela em sua residência, mas não a encontra. José Luis e Renato vão diariamente atrás de Montserrat e já estão desesperados, mas José Luis decide não ir embora até conseguir falar com ela. Quando chegam a sua residência em Água Azul, Graciela pede a Monserrat que seja carinhosa com Alessandro, pois ele pagou todas as suas dívidas. Montserrat se zanga e grita que Alessandro a “comprou”. Esmeralda se despede de José Luis e Renato, de repente tocam a porta e escutam que é Demétrio, eles se surpreendem.

CARINHA DE ANJO

Peixoto vai até a casa de Rosana para tentar se explicar. Diana acompanha Zeca com Nicole para ir até a entrevista com o empresário. Frida e Bárbara ameaçam Fabiana e dizem que se ela não expulsar Dulce do coral contam para a Madre Superiora sobre ela ter escrito as irmãs no concurso da TV. Fabiana diz que não faz ideia do que elas estão falando. As pequeninas descobrem que não há áudio no gravador e vão embora. Silvestre vai com Estefânia até a casa de Vitor para entregar uma flor para Solange. Silvestre vê o quadro que pintou para Solange no chão e fica ofendido. O homem diz para Solange que a flor que trouxe é para Fátima. Zeca começa a entrevista mas se sente inseguro. O homem se recusa a escutar Zeca e diz que ele nunca será um astro.

NOVELA DA BAND

EZEL

Bahar questiona Ali sobre ele ter traído Omer no passado. Cengiz se envolve numa confusão e vai para a solitária na prisão. Ali pede ajuda a Tefo para matar Ezel e arma uma emboscada para ele.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Malvina conversa com Isaura sobre Leôncio. João e Joaquina se divertem com Rosa. André pensa em voltar a fazenda. Gabriel e Bernardo chegam a fazenda. Leôncio e os capangas vão defender as sacas de café. Bernardo domina o capanga. Almeida se desespera ao ver o café ser queimado.

A TERRA PROMETIDA

Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer. A vilã mente e diz que o cananeu confessou ter tido a ajuda de Bogotai. Aruna pede para Yana desistir de deixar o acampamento e diz que sentirá sua falta. Samara agradece a confiança de Léia. Úrsula pede para Mireu fazer o rei esquecer Ula. Iru e Isaque buscam Bogotai. Orias diz que jamais deixará de vigiar o bebê de Raabe. Bogotai avista Finéias e golpeia Isaque e Iru. Ele parte para cima do sacerdote e entra no tabernáculo. Eleazar é avisado e segue para o local sagrado. O sumo sacerdote encontra o cananeu morto. Zareg conta que Bogotai quis vingar Cosby. Quemuel tenta se explicar com Léia, mas ela se recusa a perdoá-lo. Darda e Yana concluem que Samara e Tobias tramaram a falsa traição de Quemuel. Zareg explica a razão do desejo de vingança de Bogotai. Otniel reencontra com Salmon e diz que Mireu parece ser um cara legal. Mara tem um pesadelo com Racal. Josué diz que tem uma surpresa para mostrar a Zuma. O guerreiro núbio se emociona ao reencontrar Mandisa e Bomani, sua esposa e filho. Gael aconselha Haniel a presentear Tirda. Zuma diz que voltará para Núbia com a família. Haniel tenta comprar algo para Tirda na tenda de Elias. Boã cuida das esposas. Haniel compra um vestido cafona para Tirda. Léia descobre que Tobias pediu um preparado para dormir a Jesana. Tirda finge ter gostado do vestido, mas avisa que Haniel não precisa se incomodar de novo. Léia encontra Samara e Tobias. Ela avisa que descobriu toda a verdade. Lina se irrita com o comportamento de Úrsula em sua casa. Léia pede para falar a sós com Yana. Ula vai até a casa de Lina e se depara com a princesa Úrsula. Léia revela toda a verdade para Yana e pede para ela permanecer no acampamento. Mireu conversa com Úrsula e revela o envolvimento com Ula. A princesa fica satisfeita e avisa que eles estão do mesmo lado. Aruna fica feliz ao saber que Yana permanecerá em Gilgal. Úrsula diz já saber como fazer o rei esquecer Ula. Sem culpar os filhos, Léia pede perdão a Quemuel. Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmon.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários