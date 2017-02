Bombeiros localizam corpos de irmãos afogados durante pescaria

Oládio de Deus e Claudevino Braga de Aquino tiveram os corpos localizados, por equipe do Corpo de Bombeiros, depois de desaparecer no domingo nas águas do Rio Formoso, em Água Clara.

Irmão pescavam nos fundos da Fazenda Xororó, quando Oládio caiu no rio. Seu corpo foi localizado, por volta das 18h30 de ontem, a 1,2 mil metros do local em que estavam.

Claudevino, por sua vez, ao tentar resgatar o irmão foi levado por 200 metros. Bombeiros o localizaram somente às 6h20 desta terça-feira.

Ambos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Correio do Estado

