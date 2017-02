Aporé recebe emenda de R$ 200 mil para construção de ciclovia

O prefeito municipal de Aporé Dr. Renato Sirotto, participou em Goiânia de uma audiência com o deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB) e com seu chefe de gabinete, Mário Júnior, onde o deputado entregou ao prefeito, uma emenda parlamentar – repasse de recursos financeiros, mediante convênio no valor de R$ 200 mil que serão aplicados, neste ano, na construção da ciclovia (trecho GO-302), do município de Aporé ao Frigorífico Frian.

Esta viabilização facilitará a mobilidade urbana sustentável e proporcionará aos trabalhadores e ciclistas segurança, proteção e bem-estar.

Consideramos de grande importância as visitas ao gabinete do deputado estadual. Os encontros não são em vão, sempre recebemos com carinho e gratidão emendas e/ou algum tipo de ajuda governamental extremamente importantes para o nosso município. Agradecemos imensamente ao deputado pelo permanente apoio prestado ao nosso município e ao povo aporeano. Afirma o prefeito

Esse foi um dos nossos compromissos de campanha que está sendo aberto para ser concretizado.

