Aporé: realizou a 1a Plenária do Território Rural Parque das Emas

Incentivo, oportunidade e esperança aos pequenos e médios produtores rurais.

Aconteceu na última sexta-feira (10) a 1a Plenária do Território Rural Parque das Emas de Aporé, com os temas Agricultura Familiar e Políticas Públicas, o evento contou com a participação de vários produtores rurais e autoridades.

O grande objetivo desse encontro é alavancar o processo de produção nos municípios do Território Rural Parque das Emas e, assim, melhorar a renda dos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis pela maioria dos alimentos consumidos pelos brasileiros.

Foi abordado, também, a eleição do Colegiado Territorial do Território Rural Parque das Emas e a formação do Conselho do CMDRSS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário citado, oportunamente pelo ainda presidente do Colegiado, Neucemar Cruzeiro de Souza e pela assessora do Nedet – Núcleo de Extensão em Desenvolvimento do Território Rural do Parque das Emas, Mariza Souza Dias. Suportes que têm a missão de apoiar ações de extensão e assessoramento técnico aos Colegiados Territoriais em prol dos produtores.

Com eleição concluída em chapa única, Hélio Borges, de Santa Rita do Araguaia foi eleito o novo presidente, seguido por Eliziane Zinelli, de Chapadão do Céu, vice-presidente e fechando o grupo, a secretária Vanderléia Pereira, de Perolândia.

O evento foi realizado pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Comércio e Turismo, através da secretária Adriana Aparecida Sirotto Carvalho, por meio do Governo Municipal de Aporé.

Também participaram do encontro o diretor da empresa PlanetaBio de Lagoa Santa, Valdeir Rezende, a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Maria Verônica Medeiros, o vereador e presidente da Câmara José Donizete Ramalho, a primeira-dama Júlia Tomaz Rezende, o coordenador de Ação do Sebrae, João Prestes, o gerente do Banco do Brasil de Aporé, Fábio Rebelato Lopes de Oliveira, o prefeito de Portolândia Manoel Rodrigues e o secretário de Agricultura e Pecuária de Jataí, Leandro Melo. Além dos vereadores municipais Paulo Gondim, Elidório Rodrigues Martins, Luismar João dos Santos, Valdecir Quintino e Wansley Ferreira de Freitas.

Agradecemos, de coração, a presença de todos.

Nosso primeiro passo foi dado e isso significa que não estamos mais no mesmo lugar. Agora, o intuito é seguir sempre em frente, em busca de um futuro melhor e promissor.

A importância dos produtores rurais é fundamental para o Brasil e para o mundo.

