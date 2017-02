Secretário de Educação e Vereadores fazem reunião com Universitários que estudam em Cassilândia

No último sábado (11) o Secretário de Educação, Guerino Perius, marcou uma reunião com todos os estudantes universitário de Chapadão do Sul, mas que fazem faculdade em Cassilândia.

A reunião foi na sede da secretaria de educação e teve a presença do Secretário de Educação, Guerino Perius, do Vereador Profº Cicero e dos estudantes universitários e a mesma foi para tratar sobre o transporte desses alunos até a universidade em Cassilândia.

Com excelente participação de todos foi apresentado a proposta de terceirização do transporte num formato de parceria, onde o custo mensal para cada estudante será de R$100,00 (cem reais, aproximadamente).

O Secretário ainda salientou que a Instituição FIC ofertara descontos para aqueles alunos que efetuarem os pagamentos em dia, lembrando que os descontos ajudarão alunos no custo final do curso superior.

“Tanto eu quanto os vereadores Vanderson Cardoso, Anderson Abreu e Mika acompanhamos todo o processo e ficamos bastante satisfeitos com a disponibilidade do Secretário e do Prefeito João Carlos krug na solução e busca de melhoria do serviço ofertado” ressaltou o Vereador Prof. Cicero.

As aulas iniciarão nesta segunda dia 13 de fevereiro e como ainda não houve a licitação para o contrato da empresa de transporte, os universitários serão beneficiados da mesma forma como no ano passado, indo com os ônibus da Prefeitura até que se tenha efetuado o contrato.

De forma geral toda a comunidade escolar universitária passa a ganhar, não apenas o transporte, mas também em segurança e assiduidade do transporte.

*Assecom PMCS

Comentários