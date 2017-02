Secretaria de Saúde divulgou relatório do Projeto Cidade Limpa.

Uma das primeiras ações de sucesso da atual Administração Municipal, o Projeto Cidade Limpa percorreu todos os bairros e o centro da cidade promovendo trabalho de conscientização dos moradores e também realizando o recolhimento de entulhos que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue, chinkungunya, zika entre outras doenças.

No final da semana passada, a Secretaria de Saúde divulgou o relatório final de todas as ações desenvolvidas durante a grande mobilização do Projeto, que começou no dia 18 de janeiro e que continua ao longo do ano, contando sempre com a colaboração dos moradores.

Durante o período de mobilização foram desenvolvidas ações integradas envolvendo secretarias municipais além do apoio de diversos órgãos e entidades.

De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria de Saúde, através do Controle de Vetores, a mobilização do projeto foi um sucesso.

– Visitas domiciliares realizadas – 8.597

– Imóveis fechados———————871

– Imóveis recuperados—————–198 até o momento, ainda estamos voltando nesses imóveis fechados.

– Focos recolhidos————-261 (dando uma porcentagem de 95% do mosquito Aedes Aegypti).

– Foram retirados 56 caminhões caçamba de entulhos com possíveis criadouros do mosquito.

*Esse trabalho de recolhimento vai continuar conforme o cronograma da empresa Repram.

– Foram realizados pelos agentes de endemias 6 notificações para regularização de quintais sujos.

– Foram repassadas 06 denúncias de água servida na rua, terrenos particulares com mato alto para os fiscais de postura.

– 04 denúncias para Vigilância Sanitária.

– 01 denúncia de maus tratos aos animais para o canil.

– 01 denúncia de maus tratos a idosos que foi levado para o ESF da vítima onde a enfermeira responsável tomou devidas providências.

Durante o encerramento desta fase de mobilização do Projeto, no Centro de Convivência da Melhor Idade, o Secretário de Saúde João Nunes agradeceu, a empresa responsável pela limpeza da cidade pela colaboração e todas as entidades e órgãos envolvidos.

Dengue

Também foram atualizadas as notificações de dengue em Chapadão do Sul, com:

01 – caso positivo

02 – investigados

01 – negativo

01 – em aberto por tratar-se de um paciente andarilho.

Apesar do fim da fase de mobilização, a Campanha continua ao longo do ano, promovendo a conscientização dos moradores e o trabalho de visita nas residências e eliminação dos focos do mosquito. A participação da população é fundamental pois o período de chuva continua.

Assecom PMCS

Comentários