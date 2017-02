Produtores conheceram o alto padrão das Sementes Uniggel em Dia de Campo

Produtividade no campo é a soma de qualidade e dedicação. São esses atributos que fazem da Uniggel Sementes uma marca de confiança, que está sempre investindo em novas tecnologias para gerar melhores resultados e todo este fator foi apresentado no 16º Dia de Campo, realizado pela a Sementes Uniggel, na Fazenda Santa Maria em Chapadão do Céu GO, onde os participantes conheceram o alto padrão e vigor das sementes Uniggel e toda a tecnologia empregada para aumentar a produtividade.

Como já é tradicional, o Dia de Campo a cada ano que se passa, aumento o número de participantes e esse ano não foi diferente. Todos foram recepcionados com delicioso café da manhã, na sequencia participaram de uma palestra com o pesquisador da Embrapa Soja, José de Barros França Neto e, na sequencia foram conhecer as variedades de cultivares de soja nos campos, apresentadas pelos parceiros comerciais da Uniggel.

O engenheiro agrônomo da empresa Gilvânio Pereira, após recepcionar os convidados, apresentou os novos projetos da empresa que estão em estudo, sobre a utilização de energia solar, lembrando que mais de 60% da energia utilizada na empresa, vem do consumo de gerador movidos a Diesel, pelo fato que Goiás, não possui o sistema tri-fase na distribuição energia.

Garcia, um dos diretores da empresa, falou em nome dos demais, agradecendo a presença de todos e falou das metas da empresa, que a cada dia procura melhorar mais a genética, para poder oferecer qualidade aos produtores que usam as Sementes Uniggel.

Palestra

Produtores, técnicos e engenheiros agrônomos participaram da palestra realizada pelo pesquisador da Embrapa Soja de Londrina (PR), José de Barros França Neto, com o tema “Sementes de soja de alto vigor”, que de certa forma deixou claro que hoje é necessário a importância de começar uma lavoura de soja, priorizando a semente de vigor. Esta qualidade oferece os produtores a maior produtividade das lavouras.

Falando a nossa reportagem o pesquisador ressaltou que “ Utilizando uma semente de alto vigor, vai levar a uma germinação rápida e uniforme, e consequentemente o produtor terá maior facilidade de estabelecimento da lavoura. Começar uma lavoura pela boa qualidade das sementes leva a lavoura a ter um ganho de 10 a 15% na produtividade”, destacou o pesquisador, que fez também questão de afirmar que a qualidade das sementes Uniggel, enquadra neste fator e tem fatos comprobatórios em diversas regiões em que os produtores utilizam as Sementes Uniggel.

Finalizando o evento, os convidados foram agraciados com um grande churrasco, muita música e numa grande confraternização

