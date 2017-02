Policias foram transferidos em estado grave para Campo Grande

Os dois policias civis sobreviventes do acidente, ocorrido por volta das 14 horas, na BR 060, entre Chapadão do Sul e Paraiso, Anderson Ibanes “Neves”, e “Euler” Oliveira Martins, foram removidos para Campo Grande em estado gravíssimo.

Neves, como era mais conhecido, foi transferido por volta das 17 horas em um avião bimotor e chegou em Campo Grande, estabilizado.

Já o Euler, somente foi removido por voltas das 21hs30, em uma ambulância UTI, da cidade de Paraiso das Aguas. Euler passou por cirurgia, para conter diversas hemorragias internas. Segundo informações, ele teve rompimento do baço, fígado e outros órgãos internos.

Três Médicos fizeram parte da remoção do policial. Uma viatura com o delegado Dr. Danilo Mansur e o capitão da PM, Silvio, acompanharam a Ambulância, como batedores para evitarem complicações no trajeto.

Durante toda tarde, dezenas de pessoas se postaram na frente do Hospital acompanhando o caso e muitos fazendo orações para vida dos dois policias, que por sinal eram muito queridos na cidade e possui um grande numero de amigos.

O governador Reinaldo Azambuja, autorizou o deslocamento de um avião UTI, mas devido as condições do tempo e a falta de parte da iluminação do aeroporto, não foi possível a transferência.

Comentários