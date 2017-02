Polícia Militar de Chapadão do Sul atende mais um caso de violência doméstica na cidade

No último sábado (11) a Policia Militar de Chapadão do Sul atendeu mais um caso de Violência Doméstica na cidade.

De acordo com boletim de ocorrência, a GUPM foi solicitada via 190 a comparecer na Rua Dez – Centro sobre suspeita de violência a mulher. A vítima C.J.F, de 40 anos relatou que se desentendeu com seu namorado A.Z, de 36 anos, e que durante a discussão, o acusado lhe agrediu, causando hematoma no joelho direito.

Algumas pessoas que estava na casa seguraram o suspeito e ele se evadiu do local. Mas após alguns minutos, o homem retornou por meio de um terreno baldio pulando o muro do quintal da residência e tentou entrar no quarto da vítima pela janela.

Quando a mulher viu o namorado, ligou para o 190 solicitando ajuda. Os policiais chegaram no local, fizeram uma vistoria nas imediações, mas o autor já havia fugido.

A vítima foi orientada a procurar o pronto socorro, e posteriormente a Delegacia de Polícia para as providencias.

Foi elaborado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil pelo próprios militares, mas a vítima não compareceu a Delegacia para retirada do Laudo de Exame do Corpo de delito.

